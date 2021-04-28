28 апр. 2021 г., 09:50
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News Code: 84311497
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Зариф и лидеры Патриотического союза Курдистана провели встречу

Зариф и лидеры Патриотического союза Курдистана провели встречу

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и лидеры Патриотического союза Иракского Курдистана встретились в Эрбиле.

По данным ИРНА, это последняя встреча между Зарифом и иракскими официальными лицами и личностями в заключительной части второго дня визита министра иностранных дел в Ирак, который состоялся в полночь во вторник по местному времени.

Помимо Бафеля Талабани и Лахора Шейха Джанги, на встрече присутствовали совместные лидеры Патриотического союза Курдистана, которые также обсудили общие интересы двух сторон.

На встрече между Зарифом и лидерами Патриотического союза Курдистана, помимо международных событий, региона, Ирака и текущих вопросов и двусторонних отношений, обсуждались также экономические вопросы и развитие торговых отношений с Ираном.

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