Зариф и лидеры Патриотического союза Курдистана провели встречу

По данным ИРНА, это последняя встреча между Зарифом и иракскими официальными лицами и личностями в заключительной части второго дня визита министра иностранных дел в Ирак, который состоялся в полночь во вторник по местному времени.

Помимо Бафеля Талабани и Лахора Шейха Джанги, на встрече присутствовали совместные лидеры Патриотического союза Курдистана, которые также обсудили общие интересы двух сторон.

На встрече между Зарифом и лидерами Патриотического союза Курдистана, помимо международных событий, региона, Ирака и текущих вопросов и двусторонних отношений, обсуждались также экономические вопросы и развитие торговых отношений с Ираном.