Аракчи: мы не позволим затягивать переговоры в Вене

Иранский дипломат сказал, что переговоры в Вене идут в правильном направлении, отметив, что невозможно предсказать продолжительность переговоров в Вене. "Переговорный процесс в Вене движется в правильном направлении, но все еще сохраняются проблемные моменты", заявил Аракчи.

"Впереди нас ждут сложные моменты, но серьезность всех сторон очевидна. Совместная комиссия решила немного ускорить процесс", добавил он.

"Рабочие группы по ядерной программе и снятию санкций начнут свою работу после совместной комиссии, и им будет дана задача начать писать окончательный текст", сказал Аракчи.

По его словам с сегодняшнего дня рабочие группы приступают к работе. "В любой момент, как только появится потребность в более крупном формате, чтобы изучить работу этих групп мы соберем Совместную комиссию", заключил дипломат.