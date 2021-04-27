Иран раскритиковал бездействие Совета Безопасности в нарушении прав гражданских лиц

"Хотя запрещение войны является основополагающим принципом международного права, к сожалению, вооруженный конфликт по-прежнему является реальностью наших дней, и в то же время некоторые правила, такие как защита гражданских лиц не соблюдается", сказал Тахт-Раванчи, выступая на дебатах Совета Безопасности ООН по защите гражданских лиц во время военных конфликтов.

"К сожалению, Совет Безопасности также проявляет бездействие перед лицом существенных и даже систематических нарушений этих правил", сказал дипломат.