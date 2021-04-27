Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки

Об этом во вторник, 27 апреля, написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Новый раунд Венских переговоров начался с официальной встречи совместной комиссии по СВПД. Обсуждения показали, что все участники руководствуются единой целью, а именно восстановлением ядерной сделки в первоначальном виде», — говорится в сообщении.

Ульянов отметил, что участники переговоров пришли к общему решению об ускорении процесса восстановления СВПД.