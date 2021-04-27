27 апр. 2021 г., 22:00
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News Code: 84311214
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Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки

Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки

Москва, 27 апреля. ИРНА — Участники комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на заседании в Вене приняли решение ускорить процесс ее полного восстановления.

Об этом во вторник, 27 апреля, написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Новый раунд Венских переговоров начался с официальной встречи совместной комиссии по СВПД. Обсуждения показали, что все участники руководствуются единой целью, а именно восстановлением ядерной сделки в первоначальном виде», — говорится в сообщении.

Ульянов отметил, что участники переговоров пришли к общему решению об ускорении процесса восстановления СВПД.

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