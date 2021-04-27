В Китае открылись торгово-инвестиционная выставка и форум межрегионального торгово-экономического сотрудничества ШОС

Выступая на церемонии открытия Торгово-инвестиционной ярмарки/Форума межрегионального торгово-экономического сотрудничества ШОС, генеральный секретарь Организации Владимир Норов отметил, что страны-участницы ШОС должны продолжать выявлять потенциальные возможности для сотрудничества в таких сферах, как единая стандартизация, санитарные и фитосанитарные меры, создание удобных условий для трансграничных перевозок и др.

"Мы видим, что фокус мирового экономического развития смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, а взаимозависимость и взаимное сотрудничество между странами мира возрастают. В этом контексте Шанхайская организация сотрудничества становится важной площадкой для взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества, которое отвечает интересам стран и народов ШОС", сказал он.

"Шанхайская организация сотрудничества – это пространство, объединяющее практически половину населения мира и огромный потребительский рынок с богатыми природными ресурсами, передовыми производственными возможностями и технологиями", - сообщил он.

Между тем, по его словам, совокупный экономический потенциал стран-участниц Организации еще не раскрыт в полной мере.

Мероприятия будут проходить в течение 3 дней.