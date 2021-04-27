Фильм иранского режиссера номинирован в категории "лучший фильм" международного кинофестиваля в США

Иранскую картину «Барсук» борется за призы 19-го международного кинофестиваля в американском Риверсайде.

«Барсук» — это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которая накануне повторного замужества сталкивается с трудной проблемой в личной жизни.

Riverside International Film Festival - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в США и составляет программу своих кинопоказов из лучших работ самых талантливых кинематографистов со всего мира. В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 1 мая в Риверсайде.