27 апр. 2021 г., 17:40
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Фильм иранского режиссера номинирован в категории "лучший фильм" международного кинофестиваля в США

Фильм иранского режиссера номинирован в категории "лучший фильм" международного кинофестиваля в США

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Фильм «Барсук» иранского режиссера Казема Моллаи был номинирован в категории "лучший фильм" международного кинофестиваля в Риверсайде.

Иранскую картину «Барсук» борется за призы 19-го международного кинофестиваля в американском Риверсайде.

«Барсук» — это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которая накануне повторного замужества сталкивается с трудной проблемой в личной жизни.

Riverside International Film Festival - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в США и составляет программу своих кинопоказов из лучших работ самых талантливых кинематографистов со всего мира. В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 1 мая в Риверсайде.

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