Визит Зарифа в Ирак имеет для нас стратегическое значение, заявил советник по нацбезопасности

"Ваш визит очень важен для нашего правительства, потому что мы считаем вас влиятельной фигурой в мировом измерении и представителем иранского внешнеполитического ведомства", заявил советник по национальной безопасности Ирака на встрече с главой иранской дипломатии в Багдаде.

Бывший министр внутренних дел и нынешний советник по национальной безопасности Ирака напомнил важную влиятельную и позитивную роль Ирана в обеспечении безопасности в регионе.

Он также поблагодарил Иран за помощь в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ) с целью установления стабильности в Ираке.