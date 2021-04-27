27 апр. 2021 г., 17:15
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News Code: 84310990
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Визит Зарифа в Ирак имеет для нас стратегическое значение, заявил советник по нацбезопасности

Визит Зарифа в Ирак имеет для нас стратегическое значение, заявил советник по нацбезопасности

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Ирак имеет стратегическое значение для Багдада.

"Ваш визит очень важен для нашего правительства, потому что мы считаем вас влиятельной фигурой в мировом измерении и представителем иранского внешнеполитического ведомства", заявил советник по национальной безопасности Ирака на встрече с главой иранской дипломатии в Багдаде.

Бывший министр внутренних дел и нынешний советник по национальной безопасности Ирака напомнил важную влиятельную и позитивную роль Ирана в обеспечении безопасности в регионе.

 Он также поблагодарил Иран за помощь в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ) с целью установления стабильности в Ираке.

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