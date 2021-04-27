В Иране создан насос для перекачки жидкости с высокой концентрацией

Исполнительный директор иранской инновационной компании Сабер Мостафави сообщил о производстве первого в стране насоса для перекачки жидкостей с высокой концентрацией или содержащих твердые частицы.

"Страна достигла очень высокого уровня производственных мощностей в области производства роторных насосов и центрифуг. Иранские инновационные и технические компании приобрели возможности производства подобных насосов, но в области поршневых насосов прямого вытеснения существует серьезная потребность. Эта технология была локализована в стране", сказал руководитель компании.