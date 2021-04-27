27 апр. 2021 г., 14:57
Journalist ID: 2177
News Code: 84310802
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В Иране создан насос для перекачки жидкости с высокой концентрацией

В Иране создан насос для перекачки жидкости с высокой концентрацией

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Иранская инновационная компания создала первый отечественный насос для перекачки жидкостей с высокой концентрацией или содержащих твердые частицы.

Исполнительный директор иранской инновационной компании Сабер Мостафави сообщил о производстве первого в стране насоса для перекачки жидкостей с высокой концентрацией или содержащих твердые частицы.

"Страна достигла очень высокого уровня производственных мощностей в области производства роторных насосов и центрифуг. Иранские инновационные и технические компании приобрели возможности производства подобных насосов, но в области поршневых насосов прямого вытеснения существует серьезная потребность. Эта технология была локализована в стране", сказал руководитель компании.

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