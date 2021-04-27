Зариф провел встречу с лидером "Коалиции правового государства" в Багдаде

Аль-Малики считается одним из влиятельных политических деятелей Ирака. Он также является единственным политическим лидером, который не одобрил нынешнюю администрацию Ирака во главе Мустафы аль-Каземи.
У него близкие отношения как с США, так и с Ираном.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник прибыл с визитом в Багдад и провел встречу с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп Ирака.
Встреча с властями Иракского Курдистана – на повестке дня Зарифа.
Багдад, 27 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках своего визита в Ирак сегодня встретился с бывшим премьер-министром Ирака и нынешним лидером "Коалиции правового государства" Нури аль-Малики.
Аль-Малики считается одним из влиятельных политических деятелей Ирака. Он также является единственным политическим лидером, который не одобрил нынешнюю администрацию Ирака во главе Мустафы аль-Каземи.
Похожие новости
-
Зариф: Иран приветствует ключевую роль Ирака в регионе
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Тегеран приветствует ключевую роль Багдада в регионе, заявил глава…
-
Зариф встретился с лидером "Движения национальной мудрости" в Ираке
Багдад, 27 апреля, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник встретился с лидером…
Your Comment