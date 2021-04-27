Зариф провел встречу с лидером "Коалиции правового государства" в Багдаде

Аль-Малики считается одним из влиятельных политических деятелей Ирака. Он также является единственным политическим лидером, который не одобрил нынешнюю администрацию Ирака во главе Мустафы аль-Каземи.

У него близкие отношения как с США, так и с Ираном.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник прибыл с визитом в Багдад и провел встречу с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп Ирака.

Встреча с властями Иракского Курдистана – на повестке дня Зарифа.