27 апр. 2021 г., 14:55
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Зариф провел встречу с лидером "Коалиции правового государства" в Багдаде

Зариф провел встречу с лидером "Коалиции правового государства" в Багдаде

Багдад, 27 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках своего визита в Ирак сегодня встретился с бывшим премьер-министром Ирака и нынешним лидером "Коалиции правового государства" Нури аль-Малики.

Аль-Малики считается одним из влиятельных политических деятелей Ирака. Он также является единственным политическим лидером, который не одобрил нынешнюю администрацию Ирака во главе Мустафы аль-Каземи.
У него близкие отношения как с США, так и с Ираном. 
Глава внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник прибыл с визитом в Багдад и провел встречу с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп Ирака.
Встреча с властями Иракского Курдистана – на повестке дня Зарифа.

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