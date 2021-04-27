Вечер Ирана прошел в фестивале "Шатер Рамадана" в Москве

В Москве в дни мусульманского поста на Поклонной горе по традиции проходит красочный фестиваль "Шатер Рамадана", организованный Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Духовным управлением мусульман Москвы (ДУМ Москвы). В этом году 13-й день Рамадана был назван днем "Иран и человеческое достоинство".

В этом культурном мероприятии посол Ирана в Москве Казем Джалали, глава исламского центра Москвы Сабер Акбари Джеди и заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов выступили с речью на персидском и русском языках.

В рамках мероприятия был показан фильм о культурных центрах и достопримечательностях Ирана в Мешхеде, Тегеране и Исфахане и запланированы благотворительные ужины (ифтары) для постящихся мусульман и гостей.

Иран стремится к развитию отношений с мусульманскими странами и миром

Посол Ирана в этом мероприятии заявил, что основоположник Исламской революции имам Хомейни попытался защищать достоинство иранского народа. "Несмотря на самые жесткие санкции, мы ради, что Иран сегодня защищает свое достоинство и противостоит санкциям", отметил он.



Он отметил, что Иран как мусульманская страна стремится к установлению отношений со всеми мусульманскими странами и миром, кроме США. Джалали подчеркнул, что Иран не признает сионистский режим.

Иран – страна с древней цивилизацией

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов в этой церемонии назвал Иран прекрасной страной с богатой древней цивилизацией и исламской культурой.



Он также проведение фестиваля "Шатер Рамадана" хорошей традицией, которая соединяет десятков исламских групп в России с другими мусульманскими народами.

По его словам, отношения российских мусульман расширились с Ираном в последние годы.