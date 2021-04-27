27 апр. 2021 г., 12:18
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Зариф встретился с лидером "Движения национальной мудрости" в Ираке

Зариф встретился с лидером "Движения национальной мудрости" в Ираке

Багдад, 27 апреля, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник встретился с лидером "Движения национальной мудрости" и "Иракской коалиции" сейед Аммар Хаким в Багдаде.

Министр иностранных дел Ирана во второй день своей поездки в Ирак встретился с одним из иракских влиятельных политиков Аммаром Хакимом.
Зариф и Хаким на этой встрече обсудили укрепление двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник прибыл с визитом в Багдад и провел встречу с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп Ирака.
Встреча с властями Иракского Курдистана – на повестке дня Зарифа.

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