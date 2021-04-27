Зариф встретился с лидером "Движения национальной мудрости" в Ираке

Министр иностранных дел Ирана во второй день своей поездки в Ирак встретился с одним из иракских влиятельных политиков Аммаром Хакимом.

Зариф и Хаким на этой встрече обсудили укрепление двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник прибыл с визитом в Багдад и провел встречу с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп Ирака.

Встреча с властями Иракского Курдистана – на повестке дня Зарифа.

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