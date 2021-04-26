Рухани: У мира нет другого выбора, кроме как достичь соглашения с Ираном и снять санкции

«Сегодня, благодаря сопротивлению нации и под руководством Верховного лидера и приложенных усилий, весь мир и сами Соединенные Штаты признают поражение в экономической войне», - сказал он.

Ссылаясь на тот факт, что в сложных условиях экономики страны экономический сектор был на переднем крае и сопротивлялся, он сказал: «Если мы хотим, чтобы наш Иран прогрессировал, мы должны улучшить научное и экономическое положение страны».

«С началом переговоров по ядерной программе мир пришел к выводу, что мы также можем вести переговоры с Ираном, и это было завершено путем диалога», - сказал он. «Мы также считаем, что мы должны решать наши проблемы внутри страны, но каждый должен знать, что без отношений с миром нельзя улучшить ситуацию в стране», - добавил он.