26 апр. 2021 г., 20:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84309834
0 Persons

Иран ответит на все злодеяния Израиля на том же уровне или сильнее

Иран ответит на все злодеяния Израиля на том же уровне или сильнее

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Главнокомандующий Стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, заявив, что действия сионистов в регионе будут иметь для них противоположный результат, сказал, что Иран отвечает на любой злой акт Израиля на том же или более сильном уровне.

«Злые действия сионистов в регионе обернутся против них и подвергнут их реальной опасности в будущем», - сказал он.

«Если они продолжат совершать свои преступления, они будут ближе к краху, тем более что для краха сионистского режима готовы все условия», - отметил он.

Салами отметил, что «в последние несколько дней вы видели, как их злые дела не остались без ответа и как некоторые события произошли на оккупированных территориях, и, несомненно, эти события могут повториться и распространиться позже».

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =