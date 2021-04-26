Иран ответит на все злодеяния Израиля на том же уровне или сильнее

«Злые действия сионистов в регионе обернутся против них и подвергнут их реальной опасности в будущем», - сказал он.

«Если они продолжат совершать свои преступления, они будут ближе к краху, тем более что для краха сионистского режима готовы все условия», - отметил он.

Салами отметил, что «в последние несколько дней вы видели, как их злые дела не остались без ответа и как некоторые события произошли на оккупированных территориях, и, несомненно, эти события могут повториться и распространиться позже».