Иран попробовал значительный прогресс в условиях вспышки коронавируса: чиновник

Алиреза Биглари в понедельник на церемонии открытия третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса Института Пастора в Иране и Института Финли на Кубе при Исфаханском университете медицинских наук добавила: «Мы забыли о вакцинации в течение 25 лет, но за один год вспышки Covid 19 мы достигли больших успехов в этой области».

«Опыт вспышки коронавируса показал, что вакцина - это вопрос управления, и в некоторых случаях ее может быть невозможно купить, поэтому мы должны развивать себя», - отметил он.

По его словам, «на основании наших знаний о различных производителях вакцина «Конъюгат» была выбрана для совместного сотрудничества между Ираном и Кубой по нескольким причинам».