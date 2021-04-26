Иран выразил соболезнования в связи с гибелью подводной индонезийской подводной лодки

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил сегодня соболезнования в связи с гибелью индонезийской подводной лодки, в результате которой погибла группа индонезийских военно-морских сил.

Он пожелал божественной милости и прощения жертвам и выразил соболезнования правительству Индонезии, народу и семьям погибших.

Субмарина, принадлежащая ВМС Индонезии, перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека.