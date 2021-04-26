26 апр. 2021 г., 19:47
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News Code: 84309803
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Иран выразил соболезнования в связи с гибелью подводной индонезийской подводной лодки

Иран выразил соболезнования в связи с гибелью подводной индонезийской подводной лодки

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил соболезнования в связи с гибелью индонезийской подводной лодки, в результате которой погибла группа военно-морских сил Индонезии.

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил сегодня соболезнования в связи с гибелью индонезийской подводной лодки, в результате которой погибла группа индонезийских военно-морских сил.

Он пожелал божественной милости и прощения жертвам и выразил соболезнования правительству Индонезии, народу и семьям погибших.

Субмарина, принадлежащая ВМС Индонезии, перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека.

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