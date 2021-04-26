26 апр. 2021 г., 19:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84309788
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Зариф встретился со спикером иракского парламента

Зариф встретился со спикером иракского парламента

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в продолжение встречи с иракскими официальными лицами и встретился со спикером иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси.

На этой встрече министр иностранных дел приветствовал конструктивную роль Ирака в этом отношении, подчеркнув точку зрения Исламской Республики Иран на региональную интеграцию.

Зариф, отметив, что соблюдение резолюции иракского парламента относительно вывода иностранных войск является уважением суверенитета страны, добавил: «Американцы убили Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса в Ираке».

Министр иностранных дел упомянул предстоящие выборы в Иране и Ираке как символ суверенитета народов двух стран и пожелал Ираку успехов в проведении мирных выборов.

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