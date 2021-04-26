Зариф встретился со спикером иракского парламента

На этой встрече министр иностранных дел приветствовал конструктивную роль Ирака в этом отношении, подчеркнув точку зрения Исламской Республики Иран на региональную интеграцию.

Зариф, отметив, что соблюдение резолюции иракского парламента относительно вывода иностранных войск является уважением суверенитета страны, добавил: «Американцы убили Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса в Ираке».

Министр иностранных дел упомянул предстоящие выборы в Иране и Ираке как символ суверенитета народов двух стран и пожелал Ираку успехов в проведении мирных выборов.