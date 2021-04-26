Число жертв коронавируса в Иране превысил 70 тыс. человек



За последние сутки в Иране 496 человек умерли, который считается рекордным с начала пандемии в стране.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 417 230 человек.

До сих пор зафиксированы 1 892 229 случаев выздоровления среди заразившихся в стране. 5244 пациентов находятся в тяжелой ситуации.

В настоящее время 301 город в Иране находятся в красной зоне, 95 городов – в оранжевой зоне, 45 городов – в желтой зоне и 7 городов – в голубой зоне.

Как сообщает министерство здравоохранения Ирана, 652 тыс. 903 человек в стране до сих пор получили первую дозу вакцины от коронавируса, и 171 тыс. 210 человек получили вторую дозу вакцины. В общей сложности 824 тыс. 113 человек сделали прививку от COVID-19 в стране.