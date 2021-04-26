Президентские выборы в Иране состоятся 18 июня

Согласно данным ИРНА, президентские выборы 13-го созыва и выборы городских, сельских и кочевых исламских советов 6-го созыва состоятся 18 июня этого года.

Изучение статистики проведения выборов по четырем направлениям, включая президентские выборы (каждые четыре года), парламентские выборы (каждые четыре года), выборы членов Ассамблеи экспертов по лидерству (каждые восемь лет) и выборы представителей городских и сельских советов (каждые четыре года), показывает культуру политического участия народа в течение последних 42 лет.

Ссылаясь на ситуацию с коронавирусом и некоторые слухи о возможности переноса выборов, руководитель избирательной штаб-квартиры страны Джамал Араф, сказал: «Правительство и Министерство внутренних дел не планируют переносить выборы, и выборы обязательно состоятся 18 июня».

«Все протоколы о состоянии здоровья соблюдаются, и около 70 000 избирательных участков находятся в безопасных условиях, даже на открытом воздухе или с высокими потолками и соответствующей вентиляцией», - пояснил он.

«В настоящее время иранские политические партии и группы проводят финальные исследования, чтобы выдвинуть своих предпочтительных кандидатов», - сказал он.

После проведения выборов и судебных процессов, новая администрация Ирана будет официально сформировано в августе этого года.