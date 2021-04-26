Рыбная промышленность Ирана способна увеличить производство аквакультуры во много раз

«В настоящее время существуют большие производственные мощности и опытные кадры в исследовательском, исполнительном и эксплуатационном секторах, что свидетельствует о высокой способности страны увеличивать производство», - сказал он ИРНА.

«Хотя в 2013 году производство креветок в стране составляло около 12 тысяч 700 тонн, в 2020 году оно достигло 49 тысяч тонн и показывает четырехкратный рост», - отметил он.

«В 2021 году инфраструктура выращивания креветок достигнет 23 000 гектаров, что при средней урожайности от 4,2 до 4,3 тонны с гектара за последние три года может достичь производственной мощности в 100 000 тонн», - заявил он.

По его словам, «согласно Шестому плану развития в 2021 году у нас должно быть 60 тысяч тонн креветки, но инфраструктура страны готова производить не менее 100 тысяч тонн».

12-кратный рост производства икры за последние 8 лет

«Что касается осетровых, то за последние восемь лет производство икры в стране увеличилось более чем в 12 раз», - добавил чиновник.

«Правительство хорошо поддерживало эту область на протяжении многих лет, и теперь у нас есть осетровые фермы в более чем 21 провинции страны, которые можно развивать, и для увеличения производства нужны только вспомогательные средства и устранение барьеров для экспорта», - продолжил он.

Как пояснил Хунмирзаи, «в 2020 году у нас было более миллиона 222 тысячи тонн рыбной продукции и аквакультуры».

Экспорт 17 000 тонн к концу февраля 2020 г.

«Согласно 11-месячной таможенной статистике Исламской Республики Иран в 2020 году, из-за вспышки Covid-19 и санкций у нас было около 17000 тонн экспорта, тогда как в предыдущие годы у нас было в среднем 29000 тонн экспорта в год», - сказал он.

Согласно статистическим данным, за годы, прошедшие после победы Исламской революции, объем производства рыбы в стране увеличился в 40 раз, что свидетельствует об ускорении тенденции в области аквакультуры.