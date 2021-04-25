Аракчи: Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций

По его словам, невозможно предсказать продолжительность переговоров в Вене. "Мы не будем торопиться и не позволим подрывать переговоры", сказал он.

Иранский дипломат отметил, что, "если Иран почувствует несерьезность намерений другой стороны, то диалог будет прекращен".

По словам дипломата, США для возврата к СВПД должны снять санкции примерно с 1,5 тыс. человек и компаний.

"Введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа: первые санкции секторальные, включая экспорт нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей", сказал дипломат.

Аракчи добавил, что другие санкции введены в отношении физических и юридических лиц. "Список санкций в отношении лиц длинный и насчитывает около 1,5 тыс. пунктов. Но мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание [сторон]", добавил он.