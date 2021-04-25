25 апр. 2021 г., 20:39
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News Code: 84308623
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Аракчи: Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций

Аракчи: Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Сначала все санкции должны быть отменены, после чего Иран вернется к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, невозможно предсказать продолжительность переговоров в Вене. "Мы не будем торопиться и не позволим подрывать переговоры",  сказал он.

Иранский дипломат отметил, что, "если Иран почувствует несерьезность намерений другой стороны, то диалог будет прекращен".

 По словам дипломата, США для возврата к СВПД должны снять санкции примерно с 1,5 тыс. человек и компаний.

"Введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа: первые санкции секторальные, включая экспорт нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей", сказал дипломат.

Аракчи добавил, что другие санкции введены в отношении физических и юридических лиц. "Список санкций в отношении лиц длинный и насчитывает около 1,5 тыс. пунктов. Но мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание [сторон]",  добавил он.

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