25 апр. 2021 г., 19:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84308597
0 Persons

Иранский тяжелоатлет завоевал золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Иранский тяжелоатлет завоевал золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — В Ташкенте на чемпионате Азии по тяжелой атлетике завершились соревнования в категории свыше 109 килограмм в рывке.

Иранский тяжелоатлет Али Давуди выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг с результатом 437 кг (198 в рывке + 239 в толчке) в заключительный день соревнований чемпионата Азии.

Второе и третье места заняли тяжелоатлеты из Сирии и Японии соответственно.

Таким образом сборная Ирана заняла четвёртое место в общекомандном зачёте чемпионата Азии по тяжёлой атлетике в Ташкенте, набрав 600 очков. Первое место заняла сборная Казахстана, а второе место — сборная Узбекистана. Третье место заняла сборная Китая.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит с 17  по 25 апреля в Ташкенте.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =