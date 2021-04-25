Иранский тяжелоатлет завоевал золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Иранский тяжелоатлет Али Давуди выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг с результатом 437 кг (198 в рывке + 239 в толчке) в заключительный день соревнований чемпионата Азии.

Второе и третье места заняли тяжелоатлеты из Сирии и Японии соответственно.

Таким образом сборная Ирана заняла четвёртое место в общекомандном зачёте чемпионата Азии по тяжёлой атлетике в Ташкенте, набрав 600 очков. Первое место заняла сборная Казахстана, а второе место — сборная Узбекистана. Третье место заняла сборная Китая.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит с 17 по 25 апреля в Ташкенте.