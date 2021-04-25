Производство стали в Иране выросло на 11 %

Согласно данным иранской ассоциации производителей стали, несмотря на односторонние санкции США против Тегерана и распространения пандемии коронавируса по всему миру, производители стали в Иране побили новый рекорд. Иранские металлурги вышли на производство 30,2 млн тонн стали в прошлом году.

В субботу, иранская компания по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила в субботу, что Иран занял 10-е место в рейтинге крупнейших производителей стали за первые три месяца 2021 года. Объем производства стали в стране за первый квартал 2021 года составил 7,5 млн. тонн.

Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в 64 странах мира достигло 486,9 млн тонн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.