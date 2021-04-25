Иранский художник получил премию «За выдающиеся жизненные достижения»

Из-за распространения пандемии коронавируса церемония вручения премии "Asia Game Changer Lifetime Achievement Award" состоится 5 мая в режиме онлайн.

Парвиз Танаволи родился в 1937 году в Тегеране. Он скульптор, художник и поэт. Он окончил Миланскую академию Брера в 1959 году. Он был среди пионеров движения Саккахане, современного поджанра иранского искусства.

Его произведения искусства выставлялись в нескольких музеях, включая Тегеранский музей современного искусства, Тейт Модерн, Лондонский музей, Азиатское общество, Музей искусств Метрополитен, Институт искусств Миннеаполиса, Гуггенхайм в Абу-Даби и Национальный музей Катара.

Он также преподавал скульптуру в Тегеранском колледже декоративного искусства и Миннеаполисском колледже искусства и дизайна.

Его скульптура «Стена» («О Персеполе») была продана в 2008 году за 2,5 миллиона долларов, что стало аукционным рекордом для художника с Ближнего Востока.