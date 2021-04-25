25 апр. 2021 г., 13:08
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Иран достиг самообеспечения бензином

Иран достиг самообеспечения бензином

Тегеран, 25 апреля, ИРНА – Исламская Республика Иран достигла самообеспечения бензином благодаря реализации программы по производству бензина в нефтехимической компании "Бу Али Сина" на 100%.

Как сообщает министерство нефти Ирана, нефтехимическая компания "Бу Али Сина" производила 85 тыс. 610 тонн продуктов в прошлом году.
"Увеличение производства нефтехимической продукции освободило страну от импорта стратегического продукта бензола, который используется в качестве базового продукта в моющих и гигиенических средствах. Для удовлетворения потребностей страны можно использовать отечественные продукты", заявил торговый директор нефтехимической компании "Бу Али Сина" Ардалан Седагат-Заде.
По его словам, Иран также может экспортировать бензол несмотря на жесткие и односторонние санкции.

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