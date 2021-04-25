25 апр. 2021 г., 11:47
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В Иране производили нано оксид цинка чистотой более 95%

В Иране производили нано оксид цинка чистотой более 95%

Тегеран, 25 апреля, ИРНА – Иранской инновационной фирмой удалось производить пудровой нано оксид цинка чистотой более 95%.

Оксид цинка — бесцветный кристаллический порошок (кристаллы гексагональной сингонии), нерастворимый в воде, желтеющий при нагревании. В природе встречается в виде минерала цинкита.
Пудровая нано оксид цинка – это биосовместимое и безопасное соединение, которое может иметь широкий спектр применения в медицине и косметике. Благодаря своей способности поглощать ультрафиолетовые лучи, эта комбинация очень полезна для удаления запаха тела и предотвращения роста бактерий, а также при некоторых кожных аллергий.

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