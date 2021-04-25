В Иране производили нано оксид цинка чистотой более 95%

Оксид цинка — бесцветный кристаллический порошок (кристаллы гексагональной сингонии), нерастворимый в воде, желтеющий при нагревании. В природе встречается в виде минерала цинкита.

Пудровая нано оксид цинка – это биосовместимое и безопасное соединение, которое может иметь широкий спектр применения в медицине и косметике. Благодаря своей способности поглощать ультрафиолетовые лучи, эта комбинация очень полезна для удаления запаха тела и предотвращения роста бактерий, а также при некоторых кожных аллергий.