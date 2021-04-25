В Иране стартовала третья фаза клинических испытаний иранской вакцины "Ков Иран Баракат"

В тегеране началась третья фаза испытания на людях иранской вакцины "Ков Иран Баракат". Первыми тремя испытуемыми были член национального комитета по инфекционным заболеваниям Мину Мохрез, глава комиссии по здравоохранению в Парламенте Хоссейн Али Шахриари и бывший профессор медицинского университета Хамадан Амир Заргар.

В рамках третьей фазы клинических испытаний иранскую вакцину против коронавируса "Ков Иран Баракат" получат 20 тыс. человек (18-75 лет) в Тегеране, Бушере, Ширазе, Карадже, Мешхеде и Исфахане.

Более 32 тыс. добровольцев объявили о готовности принять участие в этом исследовательском проекте.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 377 039. число летальных исходов —69 125 тыс. 479. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 863 405 случаев выздоровления среди заразившихся.