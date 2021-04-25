25 апр. 2021 г., 11:44
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News Code: 84307944
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В Иране стартовала третья фаза клинических испытаний иранской вакцины "Ков Иран Баракат"

В Иране стартовала третья фаза клинических испытаний иранской вакцины "Ков Иран Баракат"

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — В воскресенье в Иране стартовала третья фаза клинических испытаний отечественной вакциной от COVID-19 "Ков Иран Баракат".

В тегеране началась третья фаза испытания на людях иранской вакцины "Ков Иран Баракат". Первыми тремя испытуемыми были член национального комитета по инфекционным заболеваниям Мину Мохрез, глава комиссии по здравоохранению в Парламенте Хоссейн Али Шахриари и бывший профессор медицинского университета Хамадан Амир Заргар.

В рамках третьей фазы клинических испытаний иранскую вакцину против коронавируса "Ков Иран Баракат" получат 20 тыс. человек (18-75 лет) в Тегеране, Бушере, Ширазе, Карадже, Мешхеде и Исфахане.

Более 32 тыс. добровольцев объявили о готовности принять участие в этом исследовательском проекте.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 377 039. число летальных исходов  —69 125 тыс. 479. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 863 405  случаев выздоровления среди заразившихся.

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