111-летняя иранка выздоровела после COVID-19

"Шахрбану Зелки, проживающий в городе Андика, через несколько дней была выписана из больницы имени Имам Али (Мир ему!) после выздоровления от коронавируса", заявил глава больницы Мохаммад Арезуманд.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 377 039. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 863 405 случаев выздоровления среди заразившихся.Согласно последним данным, 69 120 человек также умерли от коронавируса в стране. 5156 в настоящее время находятся в тяжелой ситуации.

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