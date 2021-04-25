25 апр. 2021 г., 09:02
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News Code: 84307665
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111-летняя иранка выздоровела после COVID-19

111-летняя иранка выздоровела после COVID-19

Ахваз, 25 апреля, ИРНА – Жительница провинции Хузестан на юге Ирана в возрасте 111 года заразилась коронавирусом и излечилась от COVID-19.

"Шахрбану Зелки, проживающий в городе Андика, через несколько дней была выписана из больницы имени Имам Али (Мир ему!) после выздоровления от коронавируса", заявил глава больницы Мохаммад Арезуманд.
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 377 039. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 863 405  случаев выздоровления среди заразившихся.Согласно последним данным, 69 120 человек также умерли от коронавируса в стране. 5156 в настоящее время находятся в тяжелой ситуации.

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