Иран осудил агрессию сионистского режима против жителей Иерусалима

Высоко оценив сопротивление палестинского народа, особенно жителей и молодежи Иерусалима, против преступных сионистов, представитель министерства иностранных дел подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество остановило нарушения Израилем прав человека в отношении беззащитного палестинского народа и вторжение в Иерусалим.

Ссылаясь на продолжение сионистской оккупации и преступления против палестинского народа, Хатибзаде подчеркнул необходимость поддержки сопротивления до освобождения Палестины и добавил: «Земля Палестины принадлежит палестинскому народу, а сионистский режим является оккупантом и единственным решением палестинского кризиса является проведение референдум среди основных жителей земли Палестины».