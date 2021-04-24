24 апр. 2021 г., 22:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84307455
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Иран осудил агрессию сионистского режима против жителей Иерусалима

Иран осудил агрессию сионистского режима против жителей Иерусалима

Тегеран, 24 апреля, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде осудил действия и агрессию сионистского режима против святых мест и жителей Иерусалима и подчеркнул настоятельную необходимость прекратить «зверские» действия сионистов.

Высоко оценив сопротивление палестинского народа, особенно жителей и молодежи Иерусалима, против преступных сионистов, представитель министерства иностранных дел подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество остановило нарушения Израилем прав человека в отношении беззащитного палестинского народа и вторжение в Иерусалим.

Ссылаясь на продолжение сионистской оккупации и преступления против палестинского народа, Хатибзаде подчеркнул необходимость поддержки сопротивления до освобождения Палестины и добавил: «Земля Палестины принадлежит палестинскому народу, а сионистский режим является оккупантом и единственным решением палестинского кризиса является проведение референдум среди основных жителей земли Палестины».

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