Казахстан потребовал реставрации своих рукописей при сотрудничестве Ирана

Стороны достигли договоренности о развитии совместного научного и культурного сотрудничества на встрече генерального консула Ирана в Алматы Мохсена Фагани и директора Научного центра страны Лейлы Абу Бакировы.

Большая библиотека Казахстанского научного центра - одно из крупнейших книжных хранилищ в стране, насчитывающее более 6 млн. экземпляров.

По словам Абу Бакировы, существует более 100 000 рукописей, из которых около 30 000 написаны на восточных языках, включая персидский, арабский, китайский и турецкий.

Ссылаясь на существование сотен персидских рукописей, а также тысяч книг с персидским шрифтом на казахском, турецком, русском и уйгурском языках, она обратилась за помощью к Ирану, чтобы прочитать и восстановить эти книги.