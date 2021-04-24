24 апр. 2021 г., 16:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84307234
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Иранские тяжелоатлеты завоевали медали на чемпионате Азии

Иранские тяжелоатлеты завоевали медали на чемпионате Азии

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Реза Дехдар и Расул Мотамеди завоевали золотую и бронзовую медали в весовой категории 102 кг на чемпионате Азии в Узбекистане, установив рекорды 175 и 173 кг соответственно.

Спортсмен из Ирана Реза Дехдар поднял 175 кг в рывке и занял первое место, а Расул Мотамеди поднял 173 кг и занял третье место на этом турнире.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике (AWC) проходит в Ташкенте, Узбекистан, с 16 по 25 апреля.

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