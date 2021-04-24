Иранские тяжелоатлеты завоевали медали на чемпионате Азии

Спортсмен из Ирана Реза Дехдар поднял 175 кг в рывке и занял первое место, а Расул Мотамеди поднял 173 кг и занял третье место на этом турнире.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике (AWC) проходит в Ташкенте, Узбекистан, с 16 по 25 апреля.