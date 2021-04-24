Иран имеет право на получение сертификата по ликвидации малярии

«Исламская Республика Иран вправе получить сертификат ВОЗ по ликвидации малярии в следующем иранском 1401 году (20 марта 2022-20 марта 2023 гг), несмотря на то, что ликвидация малярии была предусмотрена в программе иранского календарного 1404 года», добавил он.

Намаки по случаю всемирного дня борьбы с малярией заявил, что в прошлом году не выявили ни один случай смерти от малярии в Иране. «Этот результат считается ценным и важным достижением на основе глобальной науке», отметил иранский министр.

Он назвал ликвидацию малярии одной из 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), которая может привести к экономическому развитию и повышению привлечения инвестиции.

Всемирный День борьбы с малярией отмечается ежегодно 25 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель – пропаганда глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.