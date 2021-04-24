Иран и Япония – главные жертвы оружия массового уничтожения в XX веке

«Хиросима и Сардашт являются ярким примером преступления США и Европы против человечества», заявил он на встрече с послом Японии в Иране Икавой Кадзутоши.

Он назвал права человека священной человеческой ценностью, отметив: «Западные страны, которые претендуют на право человека, считаются рекордными нарушителями права человека в истории».

Кани призвал японскую сторону присоединять к инициативе Ирана по разоружению. «Создав глобальное движение за разоружение, Тегеран и Токио могут формировать перед всеми людьми фронт для противостояния производителям, продавцам и пользователям оружия массового уничтожения, что приведет к миру и безопасности во всем мире», добавил он.

«Это глобальное движение за разоружение в отличие от международных конвенций о разоружении, которые в значительной степени исключают крупные державы из процесса разоружения, является всеобъемлющим», отметил Багери Кани.

Посол Японии в Иране отметил, что продолжение переговоров по правам человека между двумя странами – на повестке дня.

Обе стороны также обсудили вопрос передачи заключенных в двух странах.