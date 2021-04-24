Торговый потенциал между Ираном и Оманом составляет 5 млрд долларов

«В 2018 году с улучшением инфраструктуры, включая морские линии, упрощением регистрации компаний и отменой виз, объем торговли Ирана с Оманом достиг примерно одного млрд 161 млн. долларов», - сказал он.

Что касается товаров, экспортируемых из Ирана в Оман, Зарраби сказал: «Мы экспортируем в Оман различные товары, включая минералы, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, промышленное оборудование и строительные материалы. Экономические субъекты стали больше интересоваться бизнесом».

Отметив, что у страны наблюдается растущая тенденция реэкспорта иранских товаров из Омана, он подчеркнул: «Оман - единственная арабская страна в Персидском заливе, которая принимает иранские компании, через которые мы можем выйти на рынки других стран».

По данным ИРНА, общий товарооборот Ирана за первые 11 месяцев 2020 года составил 134 млн. тонн на сумму 65,5 млрд долларов, из которых 103 млн. и 90 тыс. тонн были экспортированы на сумму 31 млрд 198 млн. долларов, а доля импорта составила 30 млн. 818 тыс. тонн на сумму 34 млрд 321 млн долларов.