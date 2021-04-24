Рекорд производства парогазовых электростанций Ирана побит

Статистические данные производства тепловых электростанций в стране показывают, что в 2020 году, с увеличением паровой части на электростанциях Паранд, Ассалуйе, Урмия, Фирдоуси, Ширван, Сабалан и Каспий, увидится «производственное скачок» парогазовые установки как экологически чистые энергоблоки.

Превращение газовых электростанций в комбинированный цикл - один из наиболее эффективных способов повышения эффективности тепловых электростанций в стране, который очень эффективен не только для электроэнергетики, но и для окружающей среды, а также для экономии расхода топлива.

В прошедшем году около 92% потребности страны в электроэнергии было обеспечено тепловыми электростанциями, производство этих агрегатов увеличилось более чем на 9% по сравнению с прошлым годом.