24 апр. 2021 г., 09:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84306521
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Рекорд производства парогазовых электростанций Ирана побит

Рекорд производства парогазовых электростанций Ирана побит

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Объем выработки электроэнергии электростанциями комбинированного цикла Ирана в прошлом году увеличился на 20% по сравнению с 2019 годом и составил около 158 млн. МВтч.

Статистические данные производства тепловых электростанций в стране показывают, что в 2020 году, с увеличением паровой части на электростанциях Паранд, Ассалуйе, Урмия, Фирдоуси, Ширван, Сабалан и Каспий, увидится «производственное скачок» парогазовые установки как экологически чистые энергоблоки.

Превращение газовых электростанций в комбинированный цикл - один из наиболее эффективных способов повышения эффективности тепловых электростанций в стране, который очень эффективен не только для электроэнергетики, но и для окружающей среды, а также для экономии расхода топлива.

В прошедшем году около 92% потребности страны в электроэнергии было обеспечено тепловыми электростанциями, производство этих агрегатов увеличилось более чем на 9% по сравнению с прошлым годом.

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