В Москве открылся 43-й международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице России с 22 по 29 апреля, церемония открытия традиционно состоится в кинотеатре "Россия".

В кинофестивале будет показан фильм иранского режиссера "Грезы о Сохрабе".

"Грезы о Сохрабе" — фильм о Сохрабе Сепехри — современном иранском поэте и художнике. Чтобы проникнуться его чувствами и мыслями, он отправляется в город Кашан, на родину Сохраба Сепехри. Среди садов и окружающей природы он открывает новые аспекты юности, зрелости и последних дней художника, когда тот торопился закончить книгу «Голубая комната».

Программа Московского международного кинофестиваля включает в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след", "Третий возраст", "Молодые и красивые" и другие.

ММКФ входит в число наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. В первый раз он прошел в 1935 году, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.