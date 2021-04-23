МИД выразил надежду на отмену антииранских санкций

Во время встречи замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам выразил надежду на отмену санкций США против Тегерана.

Он также выразил надежду, что мир избавится от несправедливых санкций со стороны США против стран, а также международных организаций.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и Палестине.

Кроме того, Бахарванд встретился с генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву Кристофом Бернаскони.

На встрече иранский дипломат подчеркнул важность облегчения обменов и взаимодействия между отдельными лицами и компаниями для экономического развития стран.

В связи с этим, американская ежедневная газета Wall Street Journal недавно сообщила, что США решили снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких отраслей экономики, как сталь и алюминий.