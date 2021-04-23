Изменение метода обогащения урана до 60% осуществляется по заранее запланированному плану

Гариб Абади сделал это заявление в четверг в ответ на новый отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной деятельности Ирана на ядерном объекте в Натанзе.

По его словам, изменение не было новым вопросом, добавив, что оно полностью связано с техническими решениями и мерами.

Он добавил, что Иран в своем послании на прошлой неделе уведомил МАГАТЭ о начале обогащения урана до 60%.

МАГАТЭ подтвердило в отчете, что центрифуги IR-4 обогащают до 20 процентов, а IR-6 используются для обогащения урана до 60 процентов.