23 апр. 2021 г., 00:40
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News Code: 84305722
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Иранец выиграл золотую медаль Азии по тяжелой атлетике

Иранец выиграл золотую медаль Азии по тяжелой атлетике

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Тяжелоатлет из Ирана Киянуш Ростами в весовой категории до 89 кг завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Узбекистане, подняв 373 кг.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал 17 апреля в Ташкенте, Узбекистан. Сегодня в весовой категории до 89 кг Киянуш Ростами и Али Мири были двумя представителями Ирана в этой категории, которые соревновались с шестью другими спортсменами. На одном из этих соревнований Ростами завоевал серебряную медаль, подняв 167 кг в рывке.

В толчке также Ростами начал свою работу с 206 кг, что он не смог поднять в первой попытке, но во второй ему удалось поднять. В третьей попытке Ростами выбрал 216 кг, что он не смог поднять. В итоге подняв сумму 373 кг, он завоевал золотую медаль.

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