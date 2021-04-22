Иранец выиграл золотую медаль Азии по тяжелой атлетике

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал 17 апреля в Ташкенте, Узбекистан. Сегодня в весовой категории до 89 кг Киянуш Ростами и Али Мири были двумя представителями Ирана в этой категории, которые соревновались с шестью другими спортсменами. На одном из этих соревнований Ростами завоевал серебряную медаль, подняв 167 кг в рывке.

В толчке также Ростами начал свою работу с 206 кг, что он не смог поднять в первой попытке, но во второй ему удалось поднять. В третьей попытке Ростами выбрал 216 кг, что он не смог поднять. В итоге подняв сумму 373 кг, он завоевал золотую медаль.