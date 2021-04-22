22 апр. 2021 г., 17:08
Journalist ID: 2388
News Code: 84305496
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Иран начнет экспортировать масло за рубеж

Иран начнет экспортировать масло за рубеж

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Заместитель министра животноводства Министерства сельскохозяйственного джихада Мортеза Резаи сказал, что Иран может присоединиться к клубу экспортеров масла в мире, обретя самостоятельность в его производстве.

«Импорт масла упал с 50 000 тонн в 2019 году до менее 9 000 тонн в 2020 году», - отметил он.

По его словам, «это сэкономило 300 млн. долларов в иностранной валюте».

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