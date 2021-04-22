Последствия антииранских санкций: западу сложно бороться с незаконным оборотом наркотиков

Исламская Республика Иран, как передовая линия фронта по борьбе с наркотиками, на протяжении многих лет тратила много человеческих, финансовых и социальных затрат на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, и тысячи пограничников и сил по борьбе с наркотиками потратили много времени на борьбу с незаконным оборотом наркотиков погибли таким образом. Международные отчеты по борьбе с наркотиками всегда высоко оценивали усилия Ирана в этой области.

Из-за своей близости к Афганистану и транзита наркотиков в Европу Иран всегда был на переднем крае борьбы с этим зловещим явлением.

С другой стороны, экономические санкции западных стран, особенно в последние годы, могут нанести ущерб финансовому и материальному потенциалу Ирана в этом направлении. Первыми жертвами станут западные страны. Потому что они уже признали свою неспособность и отчаяние бороться с наркотиками.

Санкции Запада против Ирана не только нарушают принцип невмешательства во внутренние дела других государств и в этом отношении противоречат принципу запрещения вмешательства во внутренние дела по пункту (7) статьи (2) Устава и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций нарушает резолюцию 2625 Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 г., в которой рекомендовалось международное сотрудничество и дружеские отношения, но одним из последствий может быть создание экономических проблем и уменьшение боевой мощи против борьбы с этим оборотом.

Западным странам необходимо знать, что «бумеранг» репрессивных санкций вернется к ним и что их внутренняя безопасность окажется под серьезной угрозой.