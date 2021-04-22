Постпред Ирана: одностороннее принуждение - нарушение права на жизнь

«Пондемия Covid-19 оказала глубокое и разрушительное воздействие на продовольственную безопасность, питание и системы здравоохранения в наших общинах», - заявил Маджид Тахторванчи на 54-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в среду.

«Отсутствие доступа к основным питательным продуктам будет иметь серьезные последствия для здоровья на протяжении всей жизни женщин, детей, а также наиболее уязвимых и малообеспеченных семей», - сказал он.

Посол Ирана в ООН добавил: «Без немедленных действий со стороны международного сообщества сотни миллионов других столкнутся с ошеломляющим уровнем бедности и голода. В нынешней сложной ситуации, вызванной Covid-19, односторонние принудительные меры серьезно угрожают продовольственной безопасности и питанию обычных граждан в целевых странах».