22 апр. 2021 г., 12:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84305197
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Постпред Ирана: одностороннее принуждение - нарушение права на жизнь

Постпред Ирана: одностороннее принуждение - нарушение права на жизнь

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал односторонние принудительные меры, особенно в сложных условиях эпидемии коронавируса, нарушением права на жизнь стран и призвал к их немедленному устранению.

«Пондемия Covid-19 оказала глубокое и разрушительное воздействие на продовольственную безопасность, питание и системы здравоохранения в наших общинах», - заявил Маджид Тахторванчи на 54-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в среду.

«Отсутствие доступа к основным питательным продуктам будет иметь серьезные последствия для здоровья на протяжении всей жизни женщин, детей, а также наиболее уязвимых и малообеспеченных семей», - сказал он.

Посол Ирана в ООН добавил: «Без немедленных действий со стороны международного сообщества сотни миллионов других столкнутся с ошеломляющим уровнем бедности и голода. В нынешней сложной ситуации, вызванной Covid-19, односторонние принудительные меры серьезно угрожают продовольственной безопасности и питанию обычных граждан в целевых странах».

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