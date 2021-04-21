Иранская диагностическая тест-система может определить последние 4 мутации коронавируса

Он на церемонии представления 9 видов диагностической тест-системы заявил, что каждая молекулярная диагностическая тест-система содержит достаточно реагентов для тестирования до 100 пациентов. «Мы можем производить 1000 тест-системы в день», добавил он.

По его словам, впервые разработана диагностическая тест-система для выявления коронавируса путем метода лиофилизации (сублимационной сушки).

«Диагностические тест-системы для выявления COVID-19, которые ранее были разработаны в стране, требовались условия хранения в температуре минус 20 C, но для лиофилизированных диагностических наборов не требуется холодная температурная цепь, их можно легко хранить», добавил он. мутации коронавируса. Об этом сообщил руководитель проекта по производству диагностической тест-системы Института Пастера Ирана Маджид Месгар Техрани в среду.