В Иране заявили о возможности иностранной инвестиции в горнодобывающую промышленность на $80 млрд

Говоря о всеобъемлющем документе о сотрудничестве между Ираном и Китаем, он отметил, что у Китая как вторая великая экономика мира есть много возможностей в различных областях.
Он выразил надежду на использование мировых возможностей для привлечения иностранной инвестиции в области горнодобывающей промышленности.
«Сегодня Китай заинтересован инвестировать в различные экономические секторы Ирана на сумму 450 млрд долларов, 80 млрд из которого посвящено горнодобывающей промышленности», заключил Шакури.
27 марта 25-летний документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем был завершен. Документ был оформлен одновременно с 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.
Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Китай заинтересован инвестировать в горнодобывающую промышленность на 80 млрд долларов, и с момента начала горнодобывающей деятельности уже сделана инвестиция на сумму 50 млрд долларов в этот сектор. Об этом сообщил глава комиссии рудников и горнодобывающей промышленности Ирана Бахрам Шакури в среду.
Говоря о всеобъемлющем документе о сотрудничестве между Ираном и Китаем, он отметил, что у Китая как вторая великая экономика мира есть много возможностей в различных областях.
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