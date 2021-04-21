В Иране заявили о возможности иностранной инвестиции в горнодобывающую промышленность на $80 млрд

Говоря о всеобъемлющем документе о сотрудничестве между Ираном и Китаем, он отметил, что у Китая как вторая великая экономика мира есть много возможностей в различных областях.

Он выразил надежду на использование мировых возможностей для привлечения иностранной инвестиции в области горнодобывающей промышленности.

«Сегодня Китай заинтересован инвестировать в различные экономические секторы Ирана на сумму 450 млрд долларов, 80 млрд из которого посвящено горнодобывающей промышленности», заключил Шакури.

27 марта 25-летний документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем был завершен. Документ был оформлен одновременно с 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.