Население старше 18 лет Ирана будет вакцинировано от коронавируса к осени текущего года

«В настоящее время ход вакцинации от коронавируса в старне усилил, получив доля вакцины Ирана от инициативы COVAX», отметила она в кулуарах заседания по борьбе с коронавирусом в городе Сари, Мазандаран.

Она объявила, что пока 480 тыс. 646 человек получили 621 тыс. 822 доз вакцины от коронавируса в Иране.

По её словам, медицинский персонал, включая студенты, помощники, специальные пациенты и ветераны будут получать вакцину до 25 апреля.

Лари выразила надежду на массовое производство двух иранских вакцин до июня.

Говоря об импорте 60 млн доз российской вакцины «Спутник», она не уточнила дату получения и применения этой вакцины.