Рухани назвал безопасность общей заботой Ирана и Пакистана

Он на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши сделал акцент на развитии взаимодействия с мусульманской соседней страной в области экономики и торговли и на расширении пограничных рынков.

Указав на решение США о выводе войск из Афганистана, Рухани заявил, что военное присутствие американцев в регионе не способствовало безопасности и стабильности. «Иран и Пакистан как самые главные и эффективные соседи Афганистана должны сыграть свою роль в процессе мира в этой стране, и Исламская Республика приветствует сотрудничество с Пакистаном и Афганистаном в этом отношении», добавил он.

Глава иранского правительства призвал к выполнению бывших договоров в целях развития взаимодействия, и выразил готовность Ирана к обеспечению требования Пакистана в области энергетики.

Шах Мехмуд Куреши на этой встрече также назвал отношения Пакистана с Ираном братскими, ценными и уникальными, и призвал к расширению всеобщих связей.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с Ираном в ближайшем будущем, в частности в экономической и торговой областях.

Глава МИД Пакистана высоко оценил позицию Ирана по региональным и международным вопросам. «Мы очень рады, что сегодня идут переговоры для восстановления многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана».