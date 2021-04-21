Иран призвал выполнять документ по ядерной сделке в полной мере

Иранский президента на заседании кабинета министров в среду заявил: «Сегодня всем известно, что решение кризиса ядерной программы заключается в её выполнении».

Он отметил, что Иран хочет выполнять документ по ядерной сделке в полной мере, а ничего большего. «Мы были повреждены на сотни миллиардов долларов за 4 года, потом об этом будем говорить. Но теперь мы хотим выполнять СВПД, а не СВПД +».

Рухани заявил, что три шага следует сделать, чтобы вдохнуть жизнь в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Первый шаг на пути к возрождению СВПД – это отмена Соединенными Штатами санкций. В качестве второго шага мы проверим отмену санкций. Третьим шагом станет наше возвращение к выполнению в полном объеме наших обязательств в ядерной сфере в рамках сделки", - сказал Рухани.