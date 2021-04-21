МИД: Иран уважает идеалы Конвенции о нераспространении химического оружия

"Иран осуждает применение химического оружия в любой точке мира и при любых условиях, всецело уважая идеалы Конвенции о нераспространении химического оружия", сказал Бахарванд на встрече с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасом на полях 25-й конференции по химическому оружию.

Иранский дипломат подчеркнул необходимость полного, эффективного и недискриминационного осуществления Конвенции о нераспространении химического оружия и полной приверженности каждой страны своим обязательствам в этом отношении. "При этом купля-продажа химической продукции и объектов мирного назначения между странами должна быть освобождена от санкций", сказал Бахарванд.

Он добавил, что Иран являлся самой большой жертвой применения химического оружия в современной истории. "Через три десятилетия после применения химического оружия свергнутым режимом Саддама Хусейна мы все еще являемся свидетелями страданий от химического оружия среди иранских и иракских народов", указал дипломат.

Стоит отметить, что во время встречи, стороны обсудили пути расширения сотрудничества между Ираном и ОЗХО.