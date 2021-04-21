Глава МИД Сербии: мы хотим развивать экономические отношения с Ираном

В интервью ИРНА министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, заявив, что страна поддерживает ядерную сделку, пожелал Ирану успехов на предстоящих переговорах в Вене.

«Сохранение ядерной сделки действительно важно не только для Ирана, но также для региона и всего мира. Я был проинформирован о переговорах в Вене через Зарифа, и я желаю иранской команде успехов. Сербия также ведет переговоры с Приштиной по «Косово и Метохии», и я хотел бы поблагодарить Исламскую Республику Иран за ее неизменную поддержку Сербии в этом вопросе», - сказал он.

Ссылаясь на свои встречи с президентом, спикером иранского парламента и другими иранскими официальными лицами, министр иностранных дел Сербии заявил: «Переговоры с иранскими официальными лицами были конструктивными и плодотворными. Республика Сербия и Исламская Республика Иран, как две дружественные страны, имеют хорошие политические отношения и всегда поддерживали друг друга политически на различных международных аренах. Сербия уважает независимость Ирана и его право свободно выбирать способ развития».

«Исламская Республика всегда признавала суверенитет, территориальную целостность и независимость Сербии и поддерживала усилия Белграда по поиску мирного и дипломатического решения проблемы "Косово и Метохии", - добавил он.

Указав на меморандум, подписанный между Ираном и Сербией во время визита, он сказал: «Этот меморандум демонстрирует политическую волю двух стран возобновить политические консультации, и мы будем рады принять иранскую сторону в Белграде, чтобы мы могли сотрудничать».

По его словам, «Этот меморандум откроет путь для расширения отношений между двумя странами в различных сферах, и мы также обсудили условия проведения 16-го заседания Совместного комитета по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между Ираном и Сербией будет созвана, как только ситуация с коронавирусом будет нормальной».

Мы готовы передать Ирану опыт производства вакцины от коронавируса

«Мы хотим поговорить об углублении экономического сотрудничества, а также сотрудничества в других социальных, культурных и туристических сферах», - сказал он. «Мы готовы расширять сотрудничество с Ираном в области медицины и здравоохранения в контексте вспышки коронавируса. Я проинформировал президента Ирана о мерах, принятых Сербией для борьбы со вспышкой вируса в предыдущих волнах. В начале вспышки президент Сербии Александр Вучич сформировал в правительстве две отдельные рабочие группы: одну по вопросам медицины и лечения инфицированных людей и защиты граждан от болезни под руководством премьер-министра, а вторую - по его инициативе был самоуправляемой и был направлен на защиту экономики страны от кризисов, вызванных этой ситуацией», - продолжил он.

«Я с гордостью могу сказать, что Сербия была одной из лучших стран Европы в борьбе с этим вирусом, и мы не только испытали наименьшее количество смертей от коронавируса, но и предоставили достаточно вакцин для вакцинации людей и пока мы вакцинировали более трети взрослого населения страны. Еще одним успехом, достигнутым нами за последние несколько дней, стало то, что мы были первой страной на юге Европы, которая начала производить вакцины с помощью наших друзей в России», - пояснил он.

Министр иностранных дел Сербии объявил о начале производства российской вакцины от коронавируса в Белграде четыре дня назад и сказал: «Мы также сотрудничаем с китайскими партнерами и надеемся начать производство китайской вакцины Синофарм с середины октября этого года. Мы планируем закончить вакцинацию к концу лета».

Селакович заявил о готовности сербских компаний по производству вакцин передать опыт своим иранским коллегам и сказал об уровне отношений Тегеран-Белград: «Политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и эта политическая воля должна распространяться и на экономическую сферу».

Он указал на сходство между Сербией и Ираном и сказал: «У обеих стран много соседей, и поэтому мы должны проводить особую внешнюю политику, и я должен с гордостью сказать, что Сербия - одна из немногих стран в мире, которая поддерживает отношения со всеми странами мира.. Несмотря на то, что мы сталкиваемся с одной из самых страшных болезней этой эпохи, мы не должны терять время и готовить условия для начала сотрудничества с этого момента, сразу после исчезновения вируса».

В сербском языке есть тысячи персидских слов

Объясняя культурные общности между иранцами и сербами, министр иностранных дел Сербии заявил: «В сербском языке есть тысячи персидских слов, и большинство сербов не знают их персидского происхождения».

Министр иностранных дел Сербии сослался на сувенир, подаренный им Ираном, и сказал: «Мне было интересно, что иранское и сербское названия этого сувенира совпадают». Это общие моменты, которые могут стать основой для расширения отношений во всех сферах. Несмотря на географическое расстояние между Тегераном и Белградом, при сотрудничестве художников и культурных деятелей двух стран мы можем расширить культурный обмен, подчеркнув наши общие черты. И в иранской, и в сербской культурах есть традиции, которые не похожи друг на друга, а одинаковы. Большинство сербов и иранцев не осознают этих общих черт, и демонстрация этих общих черт сербам и иранцам может улучшить взаимопонимание между двумя народами».

«Что касается восприятия иранских обычаев и культуры во время пребывания в Тегеране, глава МИД Сербии сказал: «Я никогда не забуду теплое и дружеское гостеприимство иранцев. Во время посещения юга Тегерана я увидел большую корзину крашеных яиц для приема постящихся, и, как православный христианин, я должен сказать, что у нас есть похожие церемонии в нашей духовной жизни, и я должен отметить, что есть диалог религии между Сербией и Ираном. Поддержание этих разговоров и отношений очень важно».

Что касается позиции правительства Сербии в отношении приема мигрантов и лиц, ищущих убежища, прибывающих в страну с Ближнего Востока и других частей мира, он сказал: «В последние годы Сербия приняла много иммигрантов с Ближнего Востока. В 1990-е годы Сербия была одной из стран с наибольшим количеством просителей убежища, составляя почти 10% ее населения, и теперь мы вакцинируем всех просителей убежища в дополнение к вакцинации сербских граждан».

Успех венских переговоров имеет решающее значение для региона и мира

Что касается роли Ирана в регионе, министр иностранных дел Сербии заявил: «Успех венских переговоров по иранской ядерной программе имеет решающее значение для региона, и мы пытались поддерживать хорошие отношения со всеми странами в регионе и будем продолжать делать это. Так, нахождение решения, которое приведет к более быстрому развитию всех стран региона, важно не только для каждой страны, но и для всего региона и мира, а также для страны, которая всегда стремилась к мирным решениям и преодолевала ужасные санкции 1990-х годов. Желаем успехов в снятии санкций».

Что касается процесса членства Сербии в ЕС, Селакович сказал: «Мы ведем переговоры о присоединении к Европейскому Союзу, и мы провели много экономических и социальных реформ в этом направлении. Сербия - одна из стран Западных Балкан, которая заинтересована в процессе вступления в Европейский Союз, и мы надеемся предпринять новые шаги в этом направлении следующим летом».

Мы не забудем поддержку Ираном нашей территориальной целостности

«У нас нелегкий способ присоединиться к Европейскому Союзу, - сказал он. «У нас много работы, и члены ЕС должны согласовать это, и то, что отличает Сербию от других стран в регионе, это то, что мы - единственная страна в регионе, которая официально провозгласила политику военного нейтралитета. Другие страны региона также хотят вступить в НАТО, но Сербия – нет», - добавил он.

Что касается встречи и переговоров в Вашингтоне в прошлом году в присутствии бывшего президента США Дональда Трампа, министр иностранных дел Сербии сказал: «Мы приложили усилия для улучшения политических отношений с Приштиной за счет улучшения экономических отношений. Но, к сожалению, в последние недели мы стали свидетелями того, как новое руководство в регионе проявляет признаки нежелания выполнять соглашения, подписанные в Вашингтоне».

По поводу признания независимости Косово сионистским режимом, глава МИД сказал: «Мы недовольны действиями Израиля, и президент Сербии после Вашингтонского соглашения официально объявил об этом вопросе и призвал Тель-Авив уважать территориальную целостность Сербии».

«Сербия никогда не забудет, что Исламская Республика Иран не признала и не признает отделения Косово», - заключил он.