20 апр. 2021 г., 23:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84303523
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Аракчи: Все идет хорошо на переговорах

Аракчи: Все идет хорошо на переговорах

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - «Мы не позволим никому затягивать или разрушать переговоры, откладывая их», - сказал заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи.

«Это был второй раунд переговоров, которые мы провели в Вене за последние две недели, которые длились шесть дней», - отметил он после завершения заседания.

«Наши усилия заключаются в реализации комплекса шагов, которые Соединенные Штаты должны предпринять для отмены всех санкций», - сказал он.

По его словам, «отмена санкций должна быть реализована, и Иран должен принять меры на следующем этапе».

«Конечно, это очень ясно для нас, и именно Соединенные Штаты должны принять меры в первую очередь», - сказал главный переговорщик по ядерным вопросам, отметив, что документ определит, как обе стороны будут действовать должным образом. «Конечно, переговоры сложны, но мы обязательно избежим излишне длительных переговоров, как и будем избегать поспешных же», - подчеркнул он.

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