Одновременно с венскими переговорами о возрождении ядерной сделки кабинет безопасности сионистского режима созвал встречу с приоритетом противостояния Ирану. Венские переговоры и возвращение США к ядерной сделке напугали израильских чиновников. В последние дни режим прибегал ко всем актам ядерного терроризма, что, по словам официальных лиц США, является необоснованной риторикой, чтобы сорвать эти переговоры.

Сионистский режим неоднократно повторяла, что Иран стремится к ядерному оружию, в то время как иранские официальные лица заявляли, что они вообще не стремятся к ядерному оружию, и присутствовали на переговорах в Вене, чтобы доказать свои претензии, и приняли самые строгие системы инспекций. Международное агентство по атомной энергии неоднократно признавало, что на бывшую администрацию США повлияли неверные советы сионистов. Теперь, когда смена администрации позволила возобновить ядерную сделку, и нынешняя администрация вряд ли пострадает так же сильно, как предыдущая администрация США, действия режима приняли новое направление.

В воскресенье, 29 марта, под председательством Биньямина Нетаньяху состоялось трехчасовое заседание кабинета безопасности сионистского режима с участием министров иностранных дел, министра обороны, главы Моссада, начальника армии, советника по национальной безопасности и ряда других высокопоставленных лиц. Иранские службы безопасности, разведки и военные чиновники. По сообщениям СМИ, израильские официальные лица выразили обеспокоенность возможным возвращением Соединенных Штатов в ядерную сделку и заявили в конце встречи, что, согласно сообщениям и оценкам, переговоры в Вене приведут к соглашению между Соединенными Штатами и Ираном.

Между тем, премьер-министр сионистского режима после проведения заседания Совместной комиссии в Вене с участием представителя Ирана и европейских сторон ядерной сделки возобновил свои угрозы в адрес Исламской Республики Иран и заявил о необходимости препятствовать прогрессу Ирана и развитию ядерной отрасли.